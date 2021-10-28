Убийца обанкротившегося банкира и его семьи совершил суицид в Белоруссии

Накануне следователи установили убийцу бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи.

Скрипкин был задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.

Однако Скрипкин совершил суицид в изоляторе в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Что произошло

Тела Яхонтова, его жены и 9-летнего сына нашли днем 26 октября в одной из квартир элитного жилого комплекса на в Москве.

Экс-банкир лежал в коридоре, трупы его жены и ребенка — в одной из комнат, пишет Газета.Ru. Близкие забили тревогу после нескольких дней молчания Яхонтовых, квартиру погибших они открыли с помощью ключей, взятых у домработницы.

Похоже, преступник не ожидал, что дома окажутся жена и сын Михаила Яхонтова. Их он убил как свидетелей. После расправы он сразу же уехал из Москвы, отмечает «Коммерсантъ».

Скрипкин являлся бывшим деловым партнером Яхонтова. Вычислили его с помощью запись камер видеонаблюдения, пишет polit.ru.

Яхонтовых нашли знакомые, обеспокоенные тем, что семья не выходила на связь с 24 октября.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек (ст. 105 УК РФ).

Долги. СС0

Банкир-банкрот

Михаил Яхонтов работал заместителем управляющего московским филиалом «Смоленского банка». В декабре 2013 года Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию, а через два месяца «Смоленский банк» был признан банкротом.

Тверской суд Москвы приговорил Михаила Яхонтова к шести годам колонии по делу о крупной растрате и преднамеренном банкротстве. Вместе с Яхонтовым осудили еще троих топ-менеджеров.

Под арестом он находился с 2016 года, но позже его отпустили.

Он объявил себя банкротом и не расплатился с долгами.

По версии следствия, подсудимые сначала вывели через московский филиал более 600 млн рублей на счета подконтрольных иностранных компаний, а затем намеренно обанкротили «Смоленский банк».