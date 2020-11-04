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Происшествия

Участника драки на Старом базаре в Барнауле выпустили из СИЗО по решению суда

Барнаулец Михаил Старцев, обвиняемый в участии в смертельной драке на Старом базаре летом 2020 года, был отпущен из СИЗО по решению суда. Такой комментарий распространило 3 ноября Управление ФСИН по Алтайскому краю.

Драка на Старом базаре в Барнауле.
Драка на Старом базаре в Барнауле.
кадр из видео.

Ранее со ссылкой на телеканал НТВ прошла информация, что Старцева отпустили из СИЗО из-за коронавируса. В пресс-службе УФСИН поспешили ее опровергнуть.

«23 октября 2020 года суд Центрального района города Барнаула изменил меру пресечения обвиняемому Старцеву М.А. на домашний арест. В период содержания в следственном изоляторе признаков респираторной вирусной инфекции у обвиняемого Старцева М.А. не наблюдалось», — говорится в комментарии ведомства.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в ночь на 27 июля 2020 года у Старого базара произошла драка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.

Против 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Еще одной участницей конфликта стала Лилия Ворогушина — жительница Барнаула, которая в свое время демонстрировала выдающиеся достижения в кикбоксинге. Пока она проходит по делу как свидетель, но ее статус может измениться.

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