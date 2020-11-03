Участник смертельной драки на Старом базаре в Барнауле заболел коронавирусом

Ранее сообщалось, что в отношении Старцева была изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.
Как уточняет НТВ, сторона защиты смогла добиться этого, несмотря на то, что в системе ФСИН России имеется медицинская служба для заключенных.
Как неоднократно сообщал altapress.ru, в ночь на 27 июля 2020 года у Старого базара произошла драка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.
Против 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
Еще одной участницей конфликта стала Лилия Ворогушина — жительница Барнаула, которая в свое время демонстрировала выдающиеся достижения в кикбоксинге.