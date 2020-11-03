Участник смертельной драки на Старом базаре в Барнауле заболел коронавирусом

Барнаулец Михаил Старцев , обвиняемый по громкому делу о смертельной драке, произошедшей минувшим летом в районе Старого база, заболел коронавирусом, информирует НТВ .

Ранее сообщалось, что в отношении Старцева была изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Как уточняет НТВ, сторона защиты смогла добиться этого, несмотря на то, что в системе ФСИН России имеется медицинская служба для заключенных.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в ночь на 27 июля 2020 года у Старого базара произошла драка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.

Против 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Еще одной участницей конфликта стала Лилия Ворогушина — жительница Барнаула, которая в свое время демонстрировала выдающиеся достижения в кикбоксинге.