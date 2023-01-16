16 января
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Происшествия

Участники российского автоклуба Mercedes-Benz устроили стрельбу

25-летний организатор встречи автоклуба Mercedes-Benz открыл стрельбу на мероприятии, сообщает KP.RU.

Mercedes.
Mercedes.
СС0

Происшествие случилось в Краснодаре.

Порядка 50 участников клуба собрались на автопарковке. Они шумели, слушали музыку и мешали жильцам дома отдыхать, пишет Lenta.ru. Тогда один из граждан вызвал правоохранителей.

Когда полицейские подъехали к дебоширам, фигурант взял охолощенный автомат и начал стрелять в воздух. Молодого человека удалось остановить и задержать.

Ведется разбирательство.

Ранее мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае, есть погибшие.

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