Участники российского автоклуба Mercedes-Benz устроили стрельбу

Происшествие случилось в Краснодаре.

Порядка 50 участников клуба собрались на автопарковке. Они шумели, слушали музыку и мешали жильцам дома отдыхать, пишет Lenta.ru. Тогда один из граждан вызвал правоохранителей.

Когда полицейские подъехали к дебоширам, фигурант взял охолощенный автомат и начал стрелять в воздух. Молодого человека удалось остановить и задержать.

Ведется разбирательство.

Ранее мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае, есть погибшие.