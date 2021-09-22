Учеба во время расправы. Почему преподаватель пермского вуза отказался останавливать лекцию в момент стрельбы

4 Как преподаватель объяснил свой поступок?

Отказ закончить пару Олег Сыромятников объяснил тем, что не хотел допускать панику среди учащихся. Металлическая дверь в аудиторию на пятом этаже, по его словам, была заперта.

Перестрелка же происходила на первом этаже университета.

«Стрелявший не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит, — ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать — и это главное», — цитирует издание профессора.

Ранее Сыромятников утверждал: «Мы находились в ситуации полной безопасности. Выходить в коридор при невыясненных обстоятельствах — что в коридоре, кто в коридоре, что там происходит — было бы бессмысленно, глупо и опасно».