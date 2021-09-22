Учеба во время расправы. Почему преподаватель пермского вуза отказался останавливать лекцию в момент стрельбы

20 сентября 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории ПГНИУ. Нескольких человек, в том числе преподавателей, он застрелил. Кроме того, есть пострадавшие — большинство из них госпитализированы с ранениями в области ног.
Студенты и преподаватели, чтобы спастись, выпрыгивали из окон здания и возводили баррикады в кабинетах.
А вот преподаватель истории русской литературы Олег Сыромятников продолжил вести лекцию, несмотря на стрельбу.
Как сообщает РИА «Новости», Сыромятников — профессор кафедр русского языка, стилистики и русской литературы Пермского государственного университета. В сфере его научных интересов: творчество писателя Федора Достоевского, историософия и теология. Стаж работы преподавателя — 37 лет, по специальности — 23 года.
Отказ закончить пару Олег Сыромятников объяснил тем, что не хотел допускать панику среди учащихся. Металлическая дверь в аудиторию на пятом этаже, по его словам, была заперта.
Перестрелка же происходила на первом этаже университета.
«Стрелявший не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит, — ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать — и это главное», — цитирует издание профессора.
Ранее Сыромятников утверждал: «Мы находились в ситуации полной безопасности. Выходить в коридор при невыясненных обстоятельствах — что в коридоре, кто в коридоре, что там происходит — было бы бессмысленно, глупо и опасно».
Известно, что через 4 минуты после начала лекции в аудиторию вошла мама одной из студенток, которая сказала: «Извините, пожалуйста, там ЧП — человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться». Преподаватель на это ответил: «Закрывайтесь», — и затем продолжил занятие.
С Lenta.ru студенты поделились подробностями того, как повел себя Олег Сыромятников. Одна из студенток рассказала: «Когда услышали первый выстрел, все подумали, что это просто какой-то хлопок, где-то что-то упало. Потом в беседах начали скидывать информацию, что началась стрельба, появились видео, где человек идет с ружьем. Пока мы сидели в аудитории, каждый писал родным, сообщал, что происходит на территории. Всем сказали спрятаться, не двигаться, пока не дадут команду вылезать. Мы слышали только крики».
«У нас лекция, преподу ***** . Он даже не закрыл дверь. И он такой: „У нас лекция, не отвлекаемся“. Мы уже сами закрыли двери, выключили свет», — уточнила девушка.
Вуз проводит служебную проверку и собирает информацию о действиях преподавателей во время инцидента.
Проверку в отношении Сыромятникова также проводит Следственный комитет.