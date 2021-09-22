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Учеба во время расправы. Почему преподаватель пермского вуза отказался останавливать лекцию в момент стрельбы

Утром 20 сентября в пермском университете ПГНИУ 18-летний студент устроил жестокую перестрелку. В это время в вузе шли лекции. По словам учащихся, один из преподавателей отказался закрыть двери в аудиторию и продолжил лекции. Как мужчина объясняет свои действия и что о ситуации говорят студенты — в материале altapress.ru.

Пуля. Стрельба. Оружие.
Пуля. Стрельба. Оружие.
СС0
1 Что произошло?

20 сентября 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории ПГНИУ. Нескольких человек, в том числе преподавателей, он застрелил. Кроме того, есть пострадавшие — большинство из них госпитализированы с ранениями в области ног.

2 Как повели себя преподаватели и студенты?

Студенты и преподаватели, чтобы спастись, выпрыгивали из окон здания и возводили баррикады в кабинетах.

А вот преподаватель истории русской литературы Олег Сыромятников продолжил вести лекцию, несмотря на стрельбу.

3 Кто такой Олег Сыромятников?

Как сообщает РИА «Новости», Сыромятников — профессор кафедр русского языка, стилистики и русской литературы Пермского государственного университета. В сфере его научных интересов: творчество писателя Федора Достоевского, историософия и теология. Стаж работы преподавателя — 37 лет, по специальности — 23 года.

4 Как преподаватель объяснил свой поступок?

Отказ закончить пару Олег Сыромятников объяснил тем, что не хотел допускать панику среди учащихся. Металлическая дверь в аудиторию на пятом этаже, по его словам, была заперта.

Перестрелка же происходила на первом этаже университета.

«Стрелявший не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит, — ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать — и это главное», — цитирует издание профессора.

Ранее Сыромятников утверждал: «Мы находились в ситуации полной безопасности. Выходить в коридор при невыясненных обстоятельствах — что в коридоре, кто в коридоре, что там происходит — было бы бессмысленно, глупо и опасно».

5 Как на произошедшее отреагировали студенты?
Аудитория. Студенты.
Аудитория. Студенты.
Анна Зайкова

Известно, что через 4 минуты после начала лекции в аудиторию вошла мама одной из студенток, которая сказала: «Извините, пожалуйста, там ЧП — человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться». Преподаватель на это ответил: «Закрывайтесь», — и затем продолжил занятие.

С Lenta.ru студенты поделились подробностями того, как повел себя Олег Сыромятников. Одна из студенток рассказала: «Когда услышали первый выстрел, все подумали, что это просто какой-то хлопок, где-то что-то упало. Потом в беседах начали скидывать информацию, что началась стрельба, появились видео, где человек идет с ружьем. Пока мы сидели в аудитории, каждый писал родным, сообщал, что происходит на территории. Всем сказали спрятаться, не двигаться, пока не дадут команду вылезать. Мы слышали только крики».

Дверь.
Дверь.
Михаил Хаустов

«У нас лекция, преподу ***** . Он даже не закрыл дверь. И он такой: „У нас лекция, не отвлекаемся“. Мы уже сами закрыли двери, выключили свет», — уточнила девушка.

6 Что ждет преподавателя за отказ остановить лекцию?

Вуз проводит служебную проверку и собирает информацию о действиях преподавателей во время инцидента.

Проверку в отношении Сыромятникова также проводит Следственный комитет.

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