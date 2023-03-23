23 марта
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Происшествия

Учительницу уволили из-за фотографий и постов в соцсети

Альфинур, или, как ее называли школьники, Алевтину Владимировну уволили из екатеринбургской школы-интерната из-за записей на личной странице во «ВКонтакте» по статье из трудового договора за аморальный поступок, передает НГС.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Альфинур работала в школе учителем русского языка с ноября 2018 года, была классным руководителем и вела блог в сети.

В блоге она публиковала фотографии походов с детьми в театр, кино и экскурсии. Там же писала о личном.

В какой-то момент одна из мам пожаловалась на публикацию фотографии ее ребенка с особенностями здоровья без ее согласия.

Однако дело оказалось серьезнее. Альфинур вменяют аморальный образ жизни из-за фотографии в ресторане, на которую попали бокалы и бутылки, а также порочащие государственную власть записи.

Также директор учебного заведения сообщил, что в постах нельзя писать такие слова как «девиантное поведение», «ментальное нарушение». Так, по мнению администрации, педагог оскорбляет государственный интернат. При том, что это научные термины.

Выдержка из официального документа.
Выдержка из официального документа.
E1.ru, предоставлено Альфинур

В одном из постов Альфинур упомянула, что в школе нет детей с разрушенной психикой, а есть дети с психологическими проблемами, которые «окружение пытается списать на легкую степень умственной отсталости».

Именно эти слова возмутили родительницу Оксану, которая подала жалобу в Минобразования. Она предположила, что речь о ее ребенке.

В итоге комиссия школы-интерната решила, что педагога нужно уволить. Альфинур не согласилась с этим, в том числе документально.

Конфликт между мамой Оксаной и классным руководителем Альфинур мог начаться раньше. По словам других родителей, сын женщины терроризировал класс, его снимали на видео все преподаватели.

Из-за этого Оксане пришлось просить от классного руководителя характеристику ребенка для психиатра. Написанное ей не понравилось. И лишь потом она заметила посты в соцсетях.

Альфинур.
Альфинур.
E1.ru, предоставлено Альфинур

Другие родители согласны в этом случае с Альфинур — они жалуются на побои своих детей от проблемного мальчика. Совместно с другим классом они написали письмо в поддержку Альфинур и передали директору.

У Оксаны совсем другой взгляд на конфликт. Она считает, что педагог не смогла найти подход к ее сыну, а значит не должна работать с особенными детьми. При этом мама не отрицает, что сложности с поведением ребенка есть.

По мнению юриста, понятие аморальности слишком обширное, а подобные прецеденты позволят работодателям увольнять сотрудников за любую мелочь вроде фотографии с коктейлем.

Что касается публикаций с детьми, то в этом случае главное не распространять данные, которые позволили бы идентифицировать ребенка или его диагноз. Абстрактно и без имен упоминать детей можно.

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