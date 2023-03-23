Учительницу уволили из-за фотографий и постов в соцсети

Альфинур, или, как ее называли школьники, Алевтину Владимировну уволили из екатеринбургской школы-интерната из-за записей на личной странице во «ВКонтакте» по статье из трудового договора за аморальный поступок, передает НГС.

Альфинур работала в школе учителем русского языка с ноября 2018 года, была классным руководителем и вела блог в сети.

В блоге она публиковала фотографии походов с детьми в театр, кино и экскурсии. Там же писала о личном.

В какой-то момент одна из мам пожаловалась на публикацию фотографии ее ребенка с особенностями здоровья без ее согласия.

Однако дело оказалось серьезнее. Альфинур вменяют аморальный образ жизни из-за фотографии в ресторане, на которую попали бокалы и бутылки, а также порочащие государственную власть записи.

Также директор учебного заведения сообщил, что в постах нельзя писать такие слова как «девиантное поведение», «ментальное нарушение». Так, по мнению администрации, педагог оскорбляет государственный интернат. При том, что это научные термины.

Выдержка из официального документа. E1.ru , предоставлено Альфинур

В одном из постов Альфинур упомянула, что в школе нет детей с разрушенной психикой, а есть дети с психологическими проблемами, которые «окружение пытается списать на легкую степень умственной отсталости».

Именно эти слова возмутили родительницу Оксану, которая подала жалобу в Минобразования. Она предположила, что речь о ее ребенке.

В итоге комиссия школы-интерната решила, что педагога нужно уволить. Альфинур не согласилась с этим, в том числе документально.

Конфликт между мамой Оксаной и классным руководителем Альфинур мог начаться раньше. По словам других родителей, сын женщины терроризировал класс, его снимали на видео все преподаватели.

Из-за этого Оксане пришлось просить от классного руководителя характеристику ребенка для психиатра. Написанное ей не понравилось. И лишь потом она заметила посты в соцсетях.

Альфинур. E1.ru , предоставлено Альфинур

Другие родители согласны в этом случае с Альфинур — они жалуются на побои своих детей от проблемного мальчика. Совместно с другим классом они написали письмо в поддержку Альфинур и передали директору.

У Оксаны совсем другой взгляд на конфликт. Она считает, что педагог не смогла найти подход к ее сыну, а значит не должна работать с особенными детьми. При этом мама не отрицает, что сложности с поведением ребенка есть.

По мнению юриста, понятие аморальности слишком обширное, а подобные прецеденты позволят работодателям увольнять сотрудников за любую мелочь вроде фотографии с коктейлем.

Что касается публикаций с детьми, то в этом случае главное не распространять данные, которые позволили бы идентифицировать ребенка или его диагноз. Абстрактно и без имен упоминать детей можно.

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