2 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

По-другому никак. Уволенный и осужденный на 30 тыс. рублей барнаульский преподаватель объявил сбор

Уже известный на всю Россию барнаулец Алексей Аргунов, которого оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, недавно лишился работы. Рассказываем, что мужчина будет делать теперь и как ему помочь.

Барнаульский преподаватель философии Алексей Аргунов.
Барнаульский преподаватель философии Алексей Аргунов.
Предоставлено altapress.ru.

Бывший преподаватель философии Барнаульского базового медицинского колледжа Алексей Аргунов рассказал altapress.ru, что он все-таки вынужден оплатить штраф.

«После того, как мою апелляцию не удовлетворил Краевой суд, решение Ленинского районного суда вступило в силу. Теперь мне нужно где-то найти эти деньги. Юристы посоветовали открыть сбор средств», — прокомментировал собеседник.

Напомним, летом 2022 года Аргунова осудили по статье 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ». Причиной разбирательства стали грустный смайлик и отметка «Класс», которые поставил Алексей под публикациями в «Одноклассниках». Подробнее прочитать об этом можно по ссылке.

Мужчина надеялся, что его апелляцию удовлетворят, но этого не произошло. Кроме того, собеседника уволили с должности преподавателя ББМК. Там его зарплата составляла 17 тыс. рублей.

Если вы хотите помочь Алексею Аргунову, напишите в WhatsApp +7 999 400 2485. Мы передадим реквизиты для перевода средств.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость