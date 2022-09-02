По-другому никак. Уволенный и осужденный на 30 тыс. рублей барнаульский преподаватель объявил сбор

Уже известный на всю Россию барнаулец Алексей Аргунов, которого оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, недавно лишился работы. Рассказываем, что мужчина будет делать теперь и как ему помочь.

Бывший преподаватель философии Барнаульского базового медицинского колледжа Алексей Аргунов рассказал altapress.ru, что он все-таки вынужден оплатить штраф.

«После того, как мою апелляцию не удовлетворил Краевой суд, решение Ленинского районного суда вступило в силу. Теперь мне нужно где-то найти эти деньги. Юристы посоветовали открыть сбор средств», — прокомментировал собеседник.

Напомним, летом 2022 года Аргунова осудили по статье 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ». Причиной разбирательства стали грустный смайлик и отметка «Класс», которые поставил Алексей под публикациями в «Одноклассниках». Подробнее прочитать об этом можно по ссылке.

Мужчина надеялся, что его апелляцию удовлетворят, но этого не произошло. Кроме того, собеседника уволили с должности преподавателя ББМК. Там его зарплата составляла 17 тыс. рублей.

Если вы хотите помочь Алексею Аргунову, напишите в WhatsApp +7 999 400 2485. Мы передадим реквизиты для перевода средств.