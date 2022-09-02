По-другому никак. Уволенный и осужденный на 30 тыс. рублей барнаульский преподаватель объявил сбор

Бывший преподаватель философии Барнаульского базового медицинского колледжа Алексей Аргунов рассказал altapress.ru, что он все-таки вынужден оплатить штраф.
«После того, как мою апелляцию не удовлетворил Краевой суд, решение Ленинского районного суда вступило в силу. Теперь мне нужно где-то найти эти деньги. Юристы посоветовали открыть сбор средств», — прокомментировал собеседник.
Напомним, летом 2022 года Аргунова осудили по статье
Мужчина надеялся, что его апелляцию удовлетворят, но этого не произошло. Кроме того, собеседника уволили с должности преподавателя ББМК. Там его зарплата составляла 17 тыс. рублей.
Если вы хотите помочь Алексею Аргунову, напишите в WhatsApp +7 999 400 2485. Мы передадим реквизиты для перевода средств.