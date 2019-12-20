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Происшествия

Уголовное дело могут возбудить после жестоких издевательств над учеником алтайской школы

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту истязания ученика сельской школы в Каменском районе, сообщает региональный СК.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

По словам матери школьника, 21 ноября одноклассники избили ее 15-летнего сына, в результате чего он был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга.

«Проводится доследственная проверка поступившего обращения жительницы Каменского района об истязании ее сына — ученика 9 класса одной из школ в Каменском районе», — рассказали в ведомстве.

Более того, по словам женщины, к подростку неоднократно применялось физическое и психологическое насилие со стороны нескольких учеников школы.

Как отметили в СК, следователям предстоит изучить факты, изложенные в обращении матери школьника. Назначена медицинская судебная экспертиза, чтобы определить тяжесть травм.

Напомним, ранее сообщалось, что, по словам подростка, в школе его избивают давно. Кроме того, применяют и другие методы насилия: мочатся в ботинки или оплевывают.

Также мать школьника рассказала, что ей угрожали, если история получит огласку.

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