Уголовное дело могут возбудить после жестоких издевательств над учеником алтайской школы

По словам матери школьника, 21 ноября одноклассники избили ее 15-летнего сына, в результате чего он был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга.
«Проводится доследственная проверка поступившего обращения жительницы Каменского района об истязании ее сына — ученика 9 класса одной из школ в Каменском районе», — рассказали в ведомстве.
Более того, по словам женщины, к подростку неоднократно применялось физическое и психологическое насилие со стороны нескольких учеников школы.
Как отметили в СК, следователям предстоит изучить факты, изложенные в обращении матери школьника. Назначена медицинская судебная экспертиза, чтобы определить тяжесть травм.
Напомним, ранее сообщалось, что, по словам подростка, в школе его избивают давно. Кроме того, применяют и другие методы насилия: мочатся в ботинки или оплевывают.
Также мать школьника рассказала, что ей угрожали, если история получит огласку.