Уголовное дело возбудили после гибели женщины и трех детей в пожаре

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) уголовное дело возбудили по факту гибели женщины и трех детей в частном доме, сообщает СУ СК по региону.

По информации следствия, в частном доме жила многодетная семья. Днем мать оставила детей под присмотром 56-летней знакомой и ушла на работу.

Пожар заметили соседи и вызвали МЧС. Ликвидировав огонь, рибывшие спасатели обнаружили тела женщины 1966 года рождения, а также детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения. На месте происшествия работала следственная группа в составе криминалиста.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее при пожаре в казарме погибли 15 армянских военнослужащих.