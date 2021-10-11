Уголовное дело возбудили после проверки истории с истязаниями в ковидном госпитале на Алтае

Речь идет о ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, с применением насилия).
По предварительным данным следствия, медики, применяя насилие к пациентке, насильно удерживали ее в учреждении.
«Кроме того, пациентке оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Следком продолжает разбираться в произошедшем.
Ранее на контроль разбирательство поставил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Минздрав края заявлял, что нарушений со стороны медицинского персонала не было. Они действовали в интересах жизни и здоровья пациента.