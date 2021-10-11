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Происшествия

Уголовное дело возбудили после проверки истории с истязаниями в ковидном госпитале на Алтае

По результатам проверки обстоятельств инцидента, который произошел с 86-летней Марией Бондаренко в ковидном госпитале Рубцовска, возбудили уголовное дело. Следователи усмотрели признаки преступлений по двум статьям.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Речь идет о ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, с применением насилия).

По предварительным данным следствия, медики, применяя насилие к пациентке, насильно удерживали ее в учреждении.

«Кроме того, пациентке оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Следком продолжает разбираться в произошедшем.

Ранее на контроль разбирательство поставил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Минздрав края заявлял, что нарушений со стороны медицинского персонала не было. Они действовали в интересах жизни и здоровья пациента.

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