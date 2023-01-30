Уголовное дело возбудили после смерти ребенка в волчихинской больнице

Правоохранительные органы усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности.
Напомним, на днях 7-летний мальчик с ангиной скончался. При оказании помощи у него остановилось дыхание. Констатировали сметь.
Предварительно, причина смерти ребенка — вирусная инфекция, подчеркивают в ведомстве.
Назначили ряд экспертиз. Устанавливают причины смерти мальчика. Идет проверка медицинских документов.
Оценят полноту, современность и качество оказанной помощи. Соответствующее поручение дал прокурор Алтайского края Антон Герман.
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