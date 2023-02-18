Улица сгоревших фонарей. Неизвестные подпалили три столба в алтайском городе

В Камне-на-Оби ночью 15 февраля подожгли три фонарных столба, на которых находились счетчики. Комментарий по этому поводу оставила неравнодушная жительница города в группе ВКонтакте « Каменские новости ».

Женщина вечером шла на остановку и заметила ведущиеся работы МЭС. По словам работников, ночью 15 февраля кто-то поджег два или три счетчика. Об этом свидетельствует сгоревший столб.

Злоумышленника не нашли. В комментариях к новости горожане предполагают, что это сделали школьники или владельцы домов, которым «не по душе установка этих счетчиков».

«Вешать счетчики в доступном для вандалов месте само по себе такое себе решение», — прокомментировал еще один житель Камня-на-Оби.

Столбы и счетчики отремонтируют.

Ранее неизвестные испортили портреты героев на аллее Памяти Воинов-Десантников в Барнауле.