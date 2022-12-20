Сибирский подросток на грузовике убегал от полиции

Сотрудники ДПС решили остановить грузовик для проверки документов, но на водительском сидении увидели 15-летнего подростка, сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

15-летний подросток на грузовике угонял от полиции

Инцидент произошел в селе Унер Ирбейского района. Несовершеннолетний после требования сотрудников не остановился, и началась погоня.

Через некоторое время его все же поймали. Как оказалось, мальчик периодически пользуется отцовским грузовиком, не имея прав управления.

По словам отца подростка, иногда он дает сыну порулить, а тот вывозит золу на свалку и помогает по хозяйству.

В отношении родителя собрали административный материал по статье 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».

Статьей предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей. Комиссия по делам несовершеннолетних также решает вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

Законных представителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее стало известно, что на Алтае местного жителя подозревают в убийстве подростка в ходе конфликта.