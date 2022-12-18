18 декабря
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Жизнь

Автомобильного вора помог поймать молодой житель Алтайского края

Молодой парень из Бийска, Павел Куксин помог полиции раскрыть серию автомобильных краж. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автомобильного вора помог поймать молодой житель Алтайского края
Автомобильного вора помог поймать молодой житель Алтайского края
ГУ МВД по Алтайскому краю

Инцидент произошел утром. Павлу позвонил отец и сообщил, что кто-то находится около его автомобиля — ВАЗ-2107.

19-летний бийчанин тут же выбежал на улицу и увидел незнакомца, который светил фонариком на приборную панель автомобиля. На вопрос, что он делает около чужой машины, злоумышленник соврал, что прогревает автомобиль знакомого.

Павел тут же вызвал полицию, которая и задержала незнакомца. Им оказался 38-летний житель Бийска, неоднократно судимый. Установлено, что он причастен, как минимум, к восьми преступлениям. Среди них кражи автомагнитол, аккумуляторов, колонок и попытки угона автомобилей.

Часть похищенного у подозреваемого изъяли дома. Задержанный в содеянном признался.

За активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступлений заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России «Бийское» Юрий Елисеенко вручил Павлу Куксину благодарственное письмо.

В полиции высоко оценили поступок молодого человека и пригласили на службу в органы внутренних дел.

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