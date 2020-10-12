Умиравшую в шкафу новорожденную девочку полгода спасал ее братик, несмотря на запреты матери

Закомые семьи из Карпинска, где многодетная мать заперла в шкафу девочку с целью довести ее до гибели, рассказали « Московскому Комсомольцу » про ее брата, который по сути спасал ребенка в течение полугода.

Напомним, женщина полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, а всем друзьям рассказала, что она умерла. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, они забрали истощенную девочку и пошли в полицию.

Знакомая семьи рассказала, что 13-летний мальчик менял ребенку подгузники, в тайне готовил для нее различные смеси и ухаживал.

«Подросток сам вычитал в интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. Потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке», — отметила женщина.

Еще одна знакомая семьи подчеркнула, что подросток добрый и не давал умереть сестренке несмотря на страх перед матерью.

Младенец. Михаил Хаустов

«Он проявил сердобольность, давал еду без разрешения матери. Не побоялся гнева родительницы. А это уже сила характера!» — заявила женщина.

При этом, как отмечает издание со ссылкой на собеседниц, подросток учится в школе «на отлично», однако его часто травят старшеклассники — до слез.

В минздраве Свердловской области уточнили, что сейчас девочка восстанавливается. В больницу она попала в тяжелом состоянии — гипотрофия третьей степени, также подозревают другие заболевания.

Мать ребенка поместили в психбольницу, а старших детей передали под опеку родственникам. Возбудили уголовное дело за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

Ранее в Новосибирске молодая мать выпила алкоголь и заснула на двухмесячной дочери, которая умерла от удушения.