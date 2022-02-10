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Происшествия

Умирающих от голода брошенных лошадей из табуна просят забрать жители российского села

В село Главный Стан в Хабаровском крае стали регулярно наведываться лошади, которые когда-то были домашними, но теперь одичали и сбились в табуны.

Лошадь
Лошадь
СС0

Жители их подкармливают, но эти копытные животные рискуют погибнуть от голода, так как в регионе выпало много снега и им сложно добывать себе пропитание самостоятельно, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Один их жителей села рассказал, что раньше золотодобытчики добирались до Главного Стана на лошадях — так было проще, чем на машине. Но сейчас село пустеет, в нем осталось всего 200 жителей.

Десятки коней остались без хозяев — кто-то покинул населенный пункт, кому-то стало нечем кормить и животное выставили из дома.

Кони сбились в дикие табуны.

Местные подсыпают овес и сено, но этого не хватает — животные погибают от голода. Уже погибли жеребята, которые родились в этом году, многие лошади истощены. К тому же сами жители ограничены в средствах, пишет Газета.Ru.

Жителям Главного Стана хотелось бы, что нашелся человек, который забрал бы лошадей и заботился о них. Они уже давали объявление — но им поступали только звонки, чтобы купить животных на мясо — на это они не согласны.

Тому, кто будет заботиться о лошадях, отдадут их бесплатно.

В 2018 году жеребец российской конной полиции умер от голода. В 2012 году табун лошадей обанкротившейся птицефабрики в Алтайском крае оказался на голодном пайке.

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