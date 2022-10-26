Ушла из отеля и не вернулась: найдено тело россиянки, пропавшей на Пхукете

Тело 53-летней россиянки Елены Радченко нашли в море. Женщина пропала 20 октября на Пхукете.

Об обнаружении тела сообщила туристическая полиция, сообщает ТАСС. Труп женщины нашли в одном километре от берега пляжа.

Женщина пропала 20 октября. Она вышла из отеля и не вернулась. Ее вещи обнаружили на пляже. Более 100 человек участвовали в поисках россиянки, указывает Газета.Ru.

В эти дни в океане были высокие волны, на пляже были выставлены красные флаги.

Ранее в Таиланде 75-летняя туристка провела в джунглях неделю без пропитания и выжила. Немецкая туристка вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю.