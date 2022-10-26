26 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Ушла из отеля и не вернулась: найдено тело россиянки, пропавшей на Пхукете

Тело 53-летней россиянки Елены Радченко нашли в море. Женщина пропала 20 октября на Пхукете.

Пхукет.
Пхукет.
СС0

Об обнаружении тела сообщила туристическая полиция, сообщает ТАСС. Труп женщины нашли в одном километре от берега пляжа.

Женщина пропала 20 октября. Она вышла из отеля и не вернулась. Ее вещи обнаружили на пляже. Более 100 человек участвовали в поисках россиянки, указывает Газета.Ru.

В эти дни в океане были высокие волны, на пляже были выставлены красные флаги.

Ранее в Таиланде 75-летняя туристка провела в джунглях неделю без пропитания и выжила. Немецкая туристка вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость