16 декабря
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Происшествия

Ушло в суд дело экс-главы алтайского минздрава о взятке в 400 тыс. рублей

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела экс-главы регионального минздрава Павла Решетова, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба местного следкома.

Кадры задержания Павла Решетова.
Кадры задержания Павла Решетова.
Нововсти Горного Алтая.

Напомним, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил 400 тыс. рублей от одной из компаний за покровительство для заключения контракта на покупку медицинского оборудования.

Кроме того, он обязался беспрепятственно принять эти товары и своевременно их оплатить.

В августе 2022 года Решетова задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

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