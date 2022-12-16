Ушло в суд дело экс-главы алтайского минздрава о взятке в 400 тыс. рублей

Напомним, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил 400 тыс. рублей от одной из компаний за покровительство для заключения контракта на покупку медицинского оборудования.
Кроме того, он обязался беспрепятственно принять эти товары и своевременно их оплатить.
В августе 2022 года Решетова задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.
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