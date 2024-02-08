Утечка на АЭС: концентрация радиоактивных веществ в воде превышена в 14 млн раз

Более 5 тонн радиоактивной воды утекло из оборудования по очистке на АЭС «Фукусима-1» в Японии.

Концентрация радиоактивных веществ в воде превышена более чем в 14 млн раз — она составляет 22 млрд беккерелей при норме в 1,5 тыс.

Однако в компании заявили, что ситуация не опасная. Дело в том, что попадания жидкости в океан пока не зафиксировали, указывает Газета.Ru. Но какое-то количество жидкости просочилось под землю.

Между тем на другой японской АЭС — «Цуруга» — заметили дым.

Ранее с АЭС в Фукусиме начали сливать воду в океан.

Против выступили Китай и Россия. Зараженные воды могут попасть в акваторию РФ.

Роспотребнадзор собирается тщательнее проверять выловленную в Приморье рыбу, а также усилить контроль ввозимых из Японии товаров.

Страны направили правительству Японии список проблем, которые ставят под сомнение сброс радиоактивной воды в море. Утверждается, что в водах Фукусимы содержится не менее 64 радионуклидов.

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