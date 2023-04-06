Увеличилось число раненых полицейских во время боестолкновения с боевиками

Среди них только сотрудники правоохранительных органов. Трое полицейских погибли.
Трое пострадавших правоохранителей находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести, еще четверо обследуются. Один из погибших — старший участковым, а двоих прикомандировали из других частей МВД.
ЧП случилось в Ингушетии
Объявлена контртеррористическая операция (КТО). Перестрелка продолжалась всю ночь в селении Зязиков-Юрт и вновь началась утром.
Шло столкновение с группой боевиков, которые блокированы в одном из домовладений.
Сейчас силовики ищут тела боевиков, ликвидированных в ходе боестолкновения с правоохранителями, сообщает Telegram-канал «112». Операция будет продолжаться, пока трупы всех преступников не будут обнаружены.
По версии правоохранителей, четверо преступников напали на пост ГАИ 28 марта — тогда двоих из банды ликвидировали.
Ранее в Чечне ликвидировали боевиков, их тела принесли к ногам Кадырова. Также боевики взяли в заложники пилота и пассажиров самолета.