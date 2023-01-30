В аэропорту задержали девушку с крупной партией кокаина в желудке

По информации газеты и телеканала, в Москву девушка прилетела из Стамбула 25 января.
В аэропорту ее задержали таможенники, которые обнаружили внутри ее желудка подозрительные свертки общей массой 440 граммов.
Как пишет Telegram-канал Baza, наркотических веществ было больше — 446 граммов.
Как рассказали источники «Известия» и РЕН ТВ, всего в желудке задержанной девушки было 90 свертков.
После задержания ее отвезли в отделение хирургии одной из московских больниц. Там она находилась до 27 января, отмечают собеседники.
По их словам, свертки с наркотиками вышли из организма естественным путем.
Ранее стало известно, что большой срок за попытку провоза наркотиков грозит жительнице Алтая.
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