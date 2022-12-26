Канал поставки наркотиков пресекли в сибирском регионе

У наркодилеров в Новосибирской области изъяли крупную партию мефедрона, сообщает ТАСС официальный представитель УФСБ по региону Ирина Зеброва.

Как уточняет Зеброва, канал распространения синтетических наркотиков в особо крупном размере через интернет организовали двое жителей Новосибирска 1981 и 1982 года рождения.

Также, по ее словам, из арендованного автомобиля наркодилеров изъяли мефедрон весом 18,7 кг. Он был расфасован по пакетам для дальнейшего сбыта.

Сотрудник уточняет, что стоимость подобной партии на черном рынке составила бы 47 млн рублей.

По месту проживания фигурантов сотрудники УФСБ изъяли мобильные телефоны, которые использовали для переписки с организаторами производства и сбыта наркотиков. Также были найдены весы и упаковочный материал. Все это подтверждало причастность к преступной деятельности.

По информации ведомства, оптовые дилеры интернет-магазина получали наркотики с территории Украины и предназначались они для распространения в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере»).

Оба обвиняемых задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что смертность от наркотиков выросла среди детей и подростков.