Трех барнаульцев задержали за подозрение в хранении и сбыте наркотиков

По установленной информации, на территории дома местный житель 1974 года рождения в столярной мастерской выращивал коноплю с целью дальнейшего изготовления наркотических средств для собственного потребления, а также для их дальнейшего сбыта.
В помещении он создал благоприятные условия для выращивания и в интернете заказал семена различных сортов.
В дальнейшем сбыт осуществлялся как самостоятельно, так и через знакомых, мужчин 1982 и 1977 годов рождения.
По данным оперативников, противоправной деятельностью мужчина занимался на протяжении полугода.
По месту жительства основного фигуранта дела в ходе обыска изъято около 50 граммов марихуаны, менее грамма гашиша, около килограмма частей растений конопли.
Собранный «урожай» был разложен в помещении для сушки, а также 20 горшков с растениями конопли.
Возбуждено три уголовных дела. Исследованием изъятых растений займутся эксперты. После результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.
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