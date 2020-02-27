Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае автора ложных сообщений о минировании хотят упечь в психлечебницу

Суд рассмотри вопрос о назначении принудительного лечения в психиатрическом стационаре автора сообщений о минировании в Бийске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Эвакуация людей из ТРЦ "Воскресенье".
Эвакуация людей из ТРЦ "Воскресенье".
biwork.ru

Молодой человек использовал онлайн-сервисы анонимных сообщений в период с 31 января по 23 апреля 2019 года, с помощью которых рассылал письма о заложенных взрывных устройствах и возможной гибели людей.

В рассылку попали детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, крупные предприятия города, торговые центры и так далее.

Когда правоохранители задержали злоумышленника, он во всем сознался.

«В ходе судебного рассмотрения будет решаться вопрос о назначении ему принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа». — сообщили в ведомстве.

Как ранее писал altapress.ru, автором рассылки оказался безработный 20-летний житель Бийска.

26 февраля стало известно, что анонимные письма о минировании поступили в учреждения разных регионов Сибири.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость