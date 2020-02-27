В Алтайском крае автора ложных сообщений о минировании хотят упечь в психлечебницу

Суд рассмотри вопрос о назначении принудительного лечения в психиатрическом стационаре автора сообщений о минировании в Бийске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Молодой человек использовал онлайн-сервисы анонимных сообщений в период с 31 января по 23 апреля 2019 года, с помощью которых рассылал письма о заложенных взрывных устройствах и возможной гибели людей.

В рассылку попали детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, крупные предприятия города, торговые центры и так далее.

Когда правоохранители задержали злоумышленника, он во всем сознался.

«В ходе судебного рассмотрения будет решаться вопрос о назначении ему принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа». — сообщили в ведомстве.

Как ранее писал altapress.ru, автором рассылки оказался безработный 20-летний житель Бийска.

26 февраля стало известно, что анонимные письма о минировании поступили в учреждения разных регионов Сибири.