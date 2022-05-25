В Алтайском крае директора школы осудят за присвоение и растрату больше миллиона рублей

По данным следствия, с сентября 2019 года по июнь 2021 года директор трудоустроила на должность строителей, младшего воспитателя и уборщика четырех знакомых.
Также она дала указание сделать поддельные документы, в том числе табели учета рабочего времени о якобы исполнении ими своих служебных обязанностей.
В результате директор школы, используя свое служебное положение, присвоила более 1 млн 600 тысяч рублей, чем причинила школе значительный материальный ущерб.
Следствием собраны доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее в Барнауле бывшего чиновника из администрации признали виновным в получении взятки.