11 июня в Угловском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».

В Алтайском крае два человека пострадали в ДТП с перевертышем.

Сообщается, что молодой водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.

Авария произошла между селами Угловское и Шадруха. По информации Госавтоинспекции, 20-летний водитель потерял управление над автомобилем, что привело к его опрокидыванию.

В результате аварии пострадали пассажиры 20 и 22 лет.

Ранее сообщалось, что ночью неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Барнауле.

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