Сообщается, что молодой водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.
Авария произошла между селами Угловское и Шадруха. По информации Госавтоинспекции, 20-летний водитель потерял управление над автомобилем, что привело к его опрокидыванию.
В результате аварии пострадали пассажиры 20 и 22 лет.
Ранее сообщалось, что ночью неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Барнауле.
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