В Алтайском крае глава сельсовета подделала документы, чтобы узаконить свое назначение

Главу одного из сельсоветов в Ельцовском районе суд признал виновной в служебном подлоге. В октябре 2017 года она подделала официальный документ, чтобы скрыть нарушения законодательства и остаться на своей должности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.