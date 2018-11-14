Директору барнаульской финансовой компании предъявили обвинение в мошенничестве

12 ноября следователь по особо важным делам СУ МВД России по Барнаулу предъявил обвинение в мошенничестве Роману Тюленеву, руководителю микрокредитной компании «Сибирская народная казна». Об этом сообщили в «Ассоциации по защите прав заемщиков». От действий Тюленева пострадали по крайней мере пять пожилых женщин: они оформляли заем под залог своих квартир, а затем жилье переходило в собственность других лиц.

«Сибирская народная казна» зарегистрирована в Барнауле. И как микрокредитная компания, предоставлявшая займы, работала с конца 2015 года. А в апреле 2018 года она была исключена из госреестра МФО по своей инициативе.

К тому времени у Романа Тюленева, ее гендиректора и соучредителя, уже были совершены сделки, которые вызвали пристальное внимание правоохранительных органов.

Заведомо ложные сведения

По версии следствия, Тюленев намеревался лично или через подконтрольных ему людей склонять граждан к получению займов под залог их квартир, рассказала Татьяна Панина, адвокат «Ассоциации по защите прав заемщиков».

Затем под предлогом обеспечения займов залогом людям предлагали подписать договоры купли-продажи квартир. При этом им сообщали заведомо ложные сведения: права собственности будут восстановлены, как только заем будет возвращен. По факту же квартиры перепродавали.

«Сами просили»

Причем договоры займа и купли-продажи жилья зачастую имели вид разных сделок от имени разных людей, а не продолжение одной сделки по предоставлению займа под залог, проходили они под разными датами, объяснила Татьяна Панина.

В дальнейшем, когда жители попытались вернуть квартиры в суде, это позволило представителям «Сибирской народной казны» заявить, что никаких займов не было и якобы пожилые женщины сами пришли с просьбой продать квартиру.

Позже представителям «Сибирской народной казны» удалось убедить суды в своей правоте и от пенсионерок потребовали выселиться. По данным «Ассоциации по защите прав заемщиков», одна из пенсионерок после «разговора по душам» с представителями микрокредитной компании скончалась от сердечного приступа.

Продолжают бороться

Пострадавшими от действий руководителя «Сибирской народной казны» полиция считает пять пожилых женщин. Сейчас они продолжают бороться за восстановление права собственности на жилье. Татьяна Панина уверена, что в случае поддержки позиции следствия в суде пострадавшие получат больше шансов на возврат своих квартир.

В то же время в «Ассоциации по защите прав заемщиков» не исключают, что среди жителей Алтайского края и Новосибирской области могут быть и другие пострадавшие от действий Романа Тюленева.

Что касается Романа Тюленева, то ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ: мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Распространенное явление

Подобные схемы реализуют сейчас по всей России — СМИ сообщали о таких же аферах в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Челябинске, Самаре. Люди обращались в микрофинансовую организацию и были уверены, что оформляют заем, а на самом деле подписывали договор купли-продажи или дарения. Займодавцами нередко были физические лица.

А в начале 2018 года появилась информация, в Новосибирске по такой же схеме обманули около 100 человек.