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Барнаульца обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в США

Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение жителю Барнаула Илье Кулькову по нескольким пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщает минюст США.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Кульков 22 января и 2 февраля 2017 года, находясь у себя дома в России, взломал стационарный компьютер, принадлежащий Питтсбургскому национальному гольф-полю в штате Пенсильвания, следует из данных американских властей.

Получив контроль над компьютером, Кульков «начал систематично заниматься интернет-мошенничеством, покупая и экспортируя товары из США в Барнаул, Россию», говорится в сообщении ведомства, пишут «Ведомости».

В общей сложности федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило мужчине обвинение по пяти пунктам, пишет Lenta.ru.

Согласно американскому законодательству, преступления, в которых подозревается Кульков, наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или штрафом в размере до $250 000.

Ранее сообщалось, что барнаульскую узницу американской тюрьмы Марию Бутину изолировали в одиночке.

Марию Бутину задержали в США 15 июля по обвинению в работе на попавшего под санкции чиновника, а также иноагентом без лицензии. В июле суд отказался отпустить ее и поместить ее под домашний арест.

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