Барнаульца обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в США

Кульков 22 января и 2 февраля 2017 года, находясь у себя дома в России, взломал стационарный компьютер, принадлежащий Питтсбургскому национальному гольф-полю в штате Пенсильвания, следует из данных американских властей.
Получив контроль над компьютером, Кульков «начал систематично заниматься интернет-мошенничеством, покупая и экспортируя товары из США в Барнаул, Россию», говорится в сообщении ведомства, пишут «Ведомости».
В общей сложности федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило мужчине обвинение по пяти пунктам, пишет Lenta.ru.
Согласно американскому законодательству, преступления, в которых подозревается Кульков, наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или штрафом в размере до $250 000.
Ранее сообщалось, что барнаульскую узницу американской тюрьмы Марию Бутину изолировали в одиночке.
Марию Бутину задержали в США 15 июля по обвинению в работе на попавшего под санкции чиновника, а также иноагентом без лицензии. В июле суд отказался отпустить ее и поместить ее под домашний арест.