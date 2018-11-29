Умер заключенный в американской тюрьме россиянин

Сотрудники дипмиссии написали о поступившей в посольство информации о смерти находившегося в заключении российского гражданина М. Д. Амара (место заключения — Northwest Detention Center). По данным американских властей, мужчина умер в медицинском центре Святого Джозефа в городе Такома (штат Вашингтон) 24 ноября, пишет ura.ru.
Его родственникам, которые живут в России, сообщили о его смерти. Сейчас посольство выясняет причины произошедшего.
Northwest Detention Center — частная иммиграционная тюрьма, сообщает «КП».
В настоящий момент в американских тюрьмах и следственных изоляторах находится множество наших соотечественников. В частности, под арестом уже почти полгода находится 29-летняя Мария Бутина, которую обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента.