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Умер заключенный в американской тюрьме россиянин

Российское посольство в США сообщило о смерти россиянина, который находился в заключении в США.

Флаг США.
Флаг США.
Stuart Seeger, CC BY 2.0, part from original.

Сотрудники дипмиссии написали о поступившей в посольство информации о смерти находившегося в заключении российского гражданина М. Д. Амара (место заключения — Northwest Detention Center). По данным американских властей, мужчина умер в медицинском центре Святого Джозефа в городе Такома (штат Вашингтон) 24 ноября, пишет ura.ru.

Его родственникам, которые живут в России, сообщили о его смерти. Сейчас посольство выясняет причины произошедшего.

Northwest Detention Center — частная иммиграционная тюрьма, сообщает «КП».

В настоящий момент в американских тюрьмах и следственных изоляторах находится множество наших соотечественников. В частности, под арестом уже почти полгода находится 29-летняя Мария Бутина, которую обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента.

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