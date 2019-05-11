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Происшествия

В Сибири грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом

11 мая на переезде между станциями Хабары и Краснозерское в Новосибирской области грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом. Водитель автомобиля госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Железная дорога.
Железная дорога.
СС0

Сообщается, что 11 мая в 10:12 водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд между станциями Хабары и Краснозерское на запрещающий сигнал светофора, перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован, локомотив получил незначительные повреждения. На график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспортных средств к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при пересечении железнодорожного полотна.

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