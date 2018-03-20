Жуткое зрелище: в Китае поезд-призрак попал на камеры видеонаблюдения

Поезд-призрак был заснят на камеру 10 марта, и когда работники станции увидели его на записи, то были шокированы.

По словам одного из работников, за 12 лет службы здесь он не видел ничего более жуткого.

На записи хорошо слышен гудок подъезжающего поезда, но самого состава почти не видно, ясно различимы лишь огни передних фар. Все остальные части поезда и вагонов почти прозрачные.

Поезд-призрак несколько секунд стоит на станции, потом трогается с места и уезжает.

Видно, что это достаточно крупный состав, у него около 10 вагонов и все они тоже полупрозрачные, пишет segodnya.ua.

В комментариях под видео пользователи высказали свои мнения о феномене. Кто-то писал, что это поезд из параллельного мира, кто-то, что это результат военных экспериментов. Скептики высказались, что это просто наложение одной записи на другую.

У ролика более 1 миллиона просмотров.



