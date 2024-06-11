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Происшествия

В Алтайском крае местный ревнивец предстанет перед судом за убийство соседа

В регионе мужчина из чувства ревности убил своего соседа, сообщает «Инцидент Барнаул».

41-летний житель Бийска проживал вместе со своей спутницей и общим знакомым, которому было 69 лет.

Утром 2 апреля между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в результате которого обвиняемый нанес удар ножом в грудь потерпевшему. От полученного ранения пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

Активного ревнивца оперативно задержали по подозрению в убийстве. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 ч.1 УК РФ.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения.ообщал

Ранее сообщалось, что на Алтае сторож скотобойни, который убил собутыльника, оказался криминальным элементом.

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