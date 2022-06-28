В Алтайском крае мужчина угрожал ножом сотруднице полиции

По данным следствия, рубцовчанин, угрожая ножом, требовал от прохожей отдать ему деньги. Однако она смогла убежать.
Через некоторое время обвиняемый заметил сотрудницу полиции, шедшую навстречу. Он также вынул нож и попытался ее ограбить. Но офицер позвала на помощь и вызвала наряд.
По приметам злоумышленника задержали. Оказалось, что у него множество судимостей за кражи, разбои и грабежи.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса («Разбой, совершенный с применением оружия»).