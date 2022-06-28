В Алтайском крае мужчина угрожал ножом сотруднице полиции

В Рубцовске задержали 53-летнего мужчину, который пытался напасть с ножом и ограбить двух женщин. Выяснилось, что у преступника есть судимость, сообщают в Следственном комитете по Алтайскому краю.

Человек с ножом. Преступник.

По данным следствия, рубцовчанин, угрожая ножом, требовал от прохожей отдать ему деньги. Однако она смогла убежать.

Через некоторое время обвиняемый заметил сотрудницу полиции, шедшую навстречу. Он также вынул нож и попытался ее ограбить. Но офицер позвала на помощь и вызвала наряд.

По приметам злоумышленника задержали. Оказалось, что у него множество судимостей за кражи, разбои и грабежи.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса («Разбой, совершенный с применением оружия»).