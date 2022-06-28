28 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае мужчина угрожал ножом сотруднице полиции

В Рубцовске задержали 53-летнего мужчину, который пытался напасть с ножом и ограбить двух женщин. Выяснилось, что у преступника есть судимость, сообщают в Следственном комитете по Алтайскому краю.

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

По данным следствия, рубцовчанин, угрожая ножом, требовал от прохожей отдать ему деньги. Однако она смогла убежать.

Через некоторое время обвиняемый заметил сотрудницу полиции, шедшую навстречу. Он также вынул нож и попытался ее ограбить. Но офицер позвала на помощь и вызвала наряд.

По приметам злоумышленника задержали. Оказалось, что у него множество судимостей за кражи, разбои и грабежи.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса («Разбой, совершенный с применением оружия»).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость