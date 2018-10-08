В Алтайском крае некто со злости похитил с кладбища мраморное надгробие

По версии полиции, кражу совершили из злого умысла, чтобы насолить родственникам умершего. Полиция расследует преступление.
В Славгородском районе некто похитил с кладбища мраморное надгробие. Предварительная стоимость ущерба составила около 16 тысяч рублей, сообщают «Вести22» со ссылкой на правоохранительные органы.
По версии полиции, кражу совершили из злого умысла, чтобы насолить родственникам умершего. Полиция расследует преступление.
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