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9 октября
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21

В Алтайском крае некто со злости похитил с кладбища мраморное надгробие

В Славгородском районе некто похитил с кладбища мраморное надгробие. Предварительная стоимость ущерба составила около 16 тысяч рублей, сообщают «Вести22» со ссылкой на правоохранительные органы.

Кладбище.
Кладбище.
altapress.ru

По версии полиции, кражу совершили из злого умысла, чтобы насолить родственникам умершего. Полиция расследует преступление.

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