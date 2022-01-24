24 января
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Происшествия

В Алтайском крае невменяемый мужчина изнасиловал 54-летнюю родственницу

41-летнего жителя Зонального района отправят в психлечебницу за изнасилование 54-летней родственницы, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

В начале ноября 2021 года мужчина нанес не менее 33 ударов руками по лицу и телу потерпевшей, а затем совершил преступление против половой неприкосновенности.

Кем приходится мужчине пострадавшая — не сообщается.

Психиатрическая экспертиза установила невменяемость мужчины. Теперь уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд.

Ранее в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай завели уголовное дело об изнасиловании 14-летней девочки.

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