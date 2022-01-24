В Алтайском крае невменяемый мужчина изнасиловал 54-летнюю родственницу

В начале ноября 2021 года мужчина нанес не менее 33 ударов руками по лицу и телу потерпевшей, а затем совершил преступление против половой неприкосновенности.
Кем приходится мужчине пострадавшая — не сообщается.
Психиатрическая экспертиза установила невменяемость мужчины. Теперь уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд.
Ранее в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай завели уголовное дело об изнасиловании 14-летней девочки.