В Алтайском крае невменяемый мужчина изнасиловал 54-летнюю родственницу

41-летнего жителя Зонального района отправят в психлечебницу за изнасилование 54-летней родственницы, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В начале ноября 2021 года мужчина нанес не менее 33 ударов руками по лицу и телу потерпевшей, а затем совершил преступление против половой неприкосновенности.

Кем приходится мужчине пострадавшая — не сообщается.

Психиатрическая экспертиза установила невменяемость мужчины. Теперь уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд.

Ранее в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай завели уголовное дело об изнасиловании 14-летней девочки.