В Алтайском крае перевернулся автомобиль с двумя детьми в салоне

Травмы получил водитель и одна из пассажирок. Машина из-за опрокидывания на крышу серьезно повреждена. Причины происшествия устанавливаются.
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3 октября недалеко от села Крутиха перевернулся автомобиль ВАЗ-2107. По предварительным данным, в салоне авто находились двое детей. Об этом сообщили «Каменские известия».
Травмы получил водитель и одна из пассажирок. Машина из-за опрокидывания на крышу серьезно повреждена. Причины происшествия устанавливаются.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter