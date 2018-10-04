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В Алтайском крае перевернулся автомобиль с двумя детьми в салоне

3 октября недалеко от села Крутиха перевернулся автомобиль ВАЗ-2107. По предварительным данным, в салоне авто находились двое детей. Об этом сообщили «Каменские известия».

ДТП в Крутихе, октябрь 2018 года.
ДТП в Крутихе, октябрь 2018 года.
http://izvestiy-kamen.ru

Травмы получил водитель и одна из пассажирок. Машина из-за опрокидывания на крышу серьезно повреждена. Причины происшествия устанавливаются.

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