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Происшествия

В Алтайском крае поезд едва не раздавил грузовик на переезде

2 сентября на ж/д переезде 600 км станции Камень-на-Оби водитель грузовика проигнорировал красный свет и заглох перед поездом. Благодаря дежурному трагедии удалось не допустить, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Международный день безопасности на железнодорожных переездах.
Международный день безопасности на железнодорожных переездах.
Олег Богданов

Водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора, проигнорировал закрывающийся шлагбаум и наехал на устройство заграждения переезда, после чего автомобиль остановился.

Дежурный по переезду Виталий Лихачев сразу включил заградительную сигнализацию — светофоры, предназначенные для оперативного предупреждения машинистов поездов. Потом он сообщил о нештатной ситуации машинистам в зоне доступности радиосвязи, и дежурному по станции Камень-на-Оби.

Движущийся грузовой поезд удалось остановить, никто не пострадал.

В 2019 году в крае произошло 8 аварий на переездах, в 2020 году — 1 ДТП. Основной причиной остается нарушение водителями ПДД: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов переездной сигнализации, попытки пересечь железнодорожное полотно по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.

24 июля на ж/д переезде в районе села Озерки в Тальменском районе произошло смертельное ДТП — пожарная машина врезалась в грузовой поезд. Двое сотрудников МЧС погибли.

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