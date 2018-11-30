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В Алтайском крае полицейского будут судить за травмы коллеги в ДТП

В Алтайском крае полицейского обвиняют в нарушении ПДД, из-за чего здоровью коллеги был причинен тяжкий вред. Правоохранители завершили расследование, сообщает СУ СКР по региону.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

По данным следствия, в октябре 2017 года полицейский вместе с коллегой ехал на личном автомобиле по Чуйскому тракту в направлении Барнаула. Обвиняемый не учел погодные условия и не снизил скорость. Автомобиль врезался в КамАЗ с прицепом. Грузовик ехал в попутном направлении.

Из-за нарушения ПДД (несоблюдение дистанции между транспортными средствами) пострадал коллега полицейского, находившийся на пассажирском сидении. Здоровью был причинен тяжкий вред.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

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