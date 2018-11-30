В Алтайском крае полицейского будут судить за травмы коллеги в ДТП

По данным следствия, в октябре 2017 года полицейский вместе с коллегой ехал на личном автомобиле по Чуйскому тракту в направлении Барнаула. Обвиняемый не учел погодные условия и не снизил скорость. Автомобиль врезался в КамАЗ с прицепом. Грузовик ехал в попутном направлении.
Из-за нарушения ПДД (несоблюдение дистанции между транспортными средствами) пострадал коллега полицейского, находившийся на пассажирском сидении. Здоровью был причинен тяжкий вред.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.