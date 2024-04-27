Водитель Lada Granta двигался из Бийска в сторону Новосибирска. Авария произошла на 190-ом км Чуйского тракта.
61-летний водитель сбил 23-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода в направлении правой обочины, по ходу движения автомобиля.
В результате парень скончался до приезда скорой помощи, получив серьезные травмы.
По данному факту в полиции назначили проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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