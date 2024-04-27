На алтайской трассе случилось ДТП, обвиняемый водитель был лишен прав, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель Lada Granta двигался из Бийска в сторону Новосибирска. Авария произошла на 190-ом км Чуйского тракта.

61-летний водитель сбил 23-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода в направлении правой обочины, по ходу движения автомобиля.

В результате парень скончался до приезда скорой помощи, получив серьезные травмы.

По данному факту в полиции назначили проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле такси без номеров врезалось в ограждение школы.

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