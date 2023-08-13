13 августа
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Происшествия

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП, сообщили очевидцы

Недалеко от села Кусак в Немецком национальном районе произошла смертельная авария, сообщили очевидцы в паблике "В курсе 22".

ДТП.
ДТП.
"В курсе 22"

В ДТП попали две машины - LADA и иномарка.

На месте работали спасатели и скорая помощь.

О том, что в аварии кто-то погиб, рассказали свидетели. Подробности выясняются.

Ранее ДТП произошло с грузовиком и автобусом недалеко от села Манжерок.

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