В Алтайском крае районная больница не выдала сотрудникам спецодежду

В пресс-службе пояснили, что сотрудники больницы имеют право на получение бесплатной спецодежды. По их словам, работодатель не исполняет свои обязанности.

Однако, в суде ЦРБ документально подтвердила, что больница не бездействует: два раза в ноябре 2022 года она помогала приобрести спецодежду работникам скорой помощи и выдавала им костюмы «скорая помощь».

Суд частично удовлетворил иск. Теперь ЦРБ должна обеспечить всех своих сотрудников спецодеждой до 22 июля 2023 года.

Ранее адвокаты не смогли обжаловать приговор врачам, которых осудили за смерть годовалой девочки на Алтае.