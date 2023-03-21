Адвокаты не смогли обжаловать приговор врачам, которых осудили за смерть годовалой девочки на Алтае

Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда не нашел оснований для отмены приговора, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Приговор Советского районного суда Алтайского края вступил в законную силу 21 марта 2023 года. Подсудимые вину не признали, с приговором суда не согласились.

Их адвокаты подали апелляционные жалобы с доводами об отмене приговора и оправдании. Суд изучил жалобу и не нашел оснований для вынесения реабилитирующего решения.

Напомним, что 11 января 2021 года в центральную районную больницу (ЦРБ) Советского района с ожогами тела первой (самой легкой) степени поступила годовалая девочка.

Персонал обработал ожоги хлоргексидином и собирался поставить ребенку капельницу. Однако во время оказания медпомощи девочка скончалась в реанимации.

Алтайский следком выяснил, что смерть наступила по вине врачей. При катетеризации подключичной вены ребенку они использовали набор большего диаметра, чем необходимо.

Министр здравоохранения края поручил профильным специалистам рассмотреть обстоятельства смерти ребенка в Советской ЦРБ и рассказал, что лечение было согласовано с главными специалистами региона.

Через два года после начала уголовного дела, в январе 2023, суд назначил двум врачам Советской ЦРБ наказание в виде трех лет лишения свободы каждому.

Ранее корреспондент altapress.ru поговорил с мамой погибшей девочки. Она рассказала, что суд долго откладывал рассмотрение дела.