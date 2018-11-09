В Алтайском крае ребенок-инвалид получил серьезные ожоги в реанимации

Медработника одной из детских больниц Алтайского края обвиняют в причинении ребенку тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пострадавшего ошпарило кипятком, пишет СУ СКР по региону.

По данным следствия, в июле 2018 года в отделение реанимации одной из детских больниц края поступил ребенок-инвалид в возрасте 1 года 9 месяцев. Медработник нарушила технику и методику по проведению гигиенических мероприятий. На тело пострадавшего попала горячая вода.

«Ребенок получил термический ожог 1−2 степени площадью 20% от общей поверхности тела, осложнившийся развитием ожоговой болезни и причинивший тяжкий вред здоровью», — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.