В Алтайском крае сельчанин пытался зачислить себе купюры «банка приколов»

В Алтайском крае житель Благовещенского района пытался разбогатеть на сувенирных купюрах. Он хотел зачислить их себе на счет в банкомате, сообщает управление юстиции региона.

Жителя Благовещенского района поймали за махинациями с банкоматом. Он пытался внести 10 купюр «банка приколов» номиналом в 1 тыс. рублей.

Подозреваемый хотел зачислить их на счет своей банковской карты. Банкомат не распознал фальшивые купюры и поместил их в ретракт.

Обвиняемый вину признал. Районный судебный участок № 1 признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на 200 часов.

Ранее мужчина хотел украсть деньги из банкомата и разбил его кувалдой.