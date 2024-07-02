В Алтайском крае снова произошел массовый мор пчел

Например, в Солтонском районе пчелы погибли на 16 пасеках, в Усть-Калманском – на 11. Россельхознадзор уже взял пробы почвы и растений для лабораторного исследования. Также изучают самих пчел.

Напомним, в мае пчеловоды Усть-Калманского района сумели выиграть суд по делу об отравлении пчел в 2022 году. Тогда пчеловоды обвинили местных фермеров в том, что они с нарушениями провели химическую обработку полей, в результате чего погибли насекомые.

Договориться мирно не удалось. Эмоций и обвинений с обеих сторон было предостаточно.

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