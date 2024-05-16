«Причинно-следственная связь». Как алтайские пчеловоды и фермеры судились, и что из этого вышло

Гибли семьями
Первым делом, как и положено, усть-калманские пасечники обратились с исковым заявлением в районный суд. Подписи под ним поставили 11 человек. Как рассказал на судебном заседании пчеловод Виктор Проскурнов, на тот момент глава Новокалманского сельского совета, в июне 2022 года к нему обратились местные пчеловоды, сообщив о массовой гибели пчел.
Тогда была создана комиссия, в которую вошли ветеринарный врач, эпизоотолог, представитель полиции, начальник сельхозуправления, пчеловоды. Они объехали все пасеки, зафиксировали число погибших и пострадавших пчел. Также нашли возможный источник отравления от которого полегли пчелы. Взяли пробы и отправили в Барнаул на исследование.
«Ветеринарный врач фиксировал падеж особи пчелы перед ульем, потом открывали положок, смотрели там. В некоторых ульях вообще уже пчелосемей не было. Матки погибли. Была и частичная гибель. Все зафиксировали. Насекомые продолжали гибнуть, так как взрослой пчелы нет, молодежь кормить некому. Когда ядохимикат попадает в улей, постепенно погибает вся семья», - давал показания Проскурнов.
Через неделю, вспоминает он, после первой потравы к нему вновь стали обращаться пчеловоды с жалобами. Повторно собрали комиссию и поехали искать источник отравления. Выезжали в поля, расположенные в 1,5-2 км от ближайшего дома. Местные жители, с его слов, видели, как летал самолет, который приземлился в 7 часов 10 минут возле территории «Танита».
«Когда приехали первый раз, подсолнечник не цвел. Но сорняк жабрей стоял. Трава высотой сантиметров 70-80 обильно цвела. И пчелы ее охотно посещали. Стоял едкий запах химии. Проехали по пасекам, отобрали зеленую массу с полей, почву и все отправили вновь в лабораторию», - рассказал под протокол Проскурнов.
Пчеловод так восстанавливает хронологию событий: первая гибель пчел была 26-27 июня, вторая - 3-4 июля, тогда насекомые стали сыпаться, третья - в августе, когда уже зафиксировали полную гибель пчел. Каждый раз собирали комиссию, каждый раз объезжали поля, брали пробы у насекомых и растений.
Он уверен, что пчеловоды просто не знали, о предстоящих обработках полей пестицидам. Иначе увезли бы матковыводных пчел подальше. Другими способами их обезопасить невозможно. При температуре свыше 25 градусов никакие поилки, сетки не помогают.
До ульев не долетели бы
Ответчики свою невиновность аргументировали тем, что применяемые ими пестициды действуют практически моментально. Признак потравы у пчел были бы видны спустя 10-25 минут, а не через несколько дней. К тому же вещества обладают высоким репеллентным, то есть отпугивающим действием на пчел. О едком запахе, напоминают они, и указывал истец Проскурнов в судебном заседании.
Соответственно, делают выводы они, если «чисто гипотетически» предположить, что поля были обработаны 22 июня, то гибель пчел могла наступить не позднее 23-го. Но как установлено она произошла не ранее 25-го.
Согласно этим выводам, нет доказательств причинно-следственной связи между обработкой полей подсолнечника 7 июля и гибелью пчел, зафиксированной пчеловодами 11 июля.
Что касается самолета, якобы летавшего над полями «Танита», на который указывают очевидцы, то этот факт, отмечают фермеры, также материалами дела не подтвержден.
Отвергли они и доказательства результатов анализов проб, взятых у пчел, указав на то, что патологический материал собрали с нарушением Правил отбора и пересылки. А лаборатории, где проводились исследования, не имеют аккредитацию по данному виду препаратов.
«В актах не указано, какое количество трупов пчел, откачанного меда, перги было отобрано 4 июля 2022 года для проведения исследования, отсутствуют данные о способах упаковки и дальнейшего хранения отобранного патологического материала. Не описан внешний вид пчел, то есть клинического осмотра не было. Были отобраны пробы, но какие и под каким номером, не указано», - настаивала сторона защиты.
Ответчики заручились поддержкой стороннего агронома-консультанта, приглашенного эксперта Станислава Толчева. В судебном заседании он пояснил, что препарат, который фермеры использовали для обработки полей, имеет контактно-кишечное воздействие. Все живое, на что он попадает, будь то вредитель или муха - погибает.
«Данный препарат еще имеет репеллентный эффект. Изначально насекомое не полетит на обрабатываемое поле, в течение полусуток точно. Чтобы погибла пчела, она либо должна попасть под его воздействие в процессе опрыскивания, либо употребить данный препарат. Отравляющее действие продолжается в течение суток. Гибель может наступить от 10 минут максимум до двух часов. Пестицид контактно-кишечного действия и если пчела его наестся, это будет быстрая гибель, она не сможет долететь до улья», - уточнил эксперт.
Что касается оповещения пчеловодов о предстоящих обработках, то ответчики настаивали на том, что сделали все возможное, чтобы донести необходимую информацию. Новицкая призналась, что ситуация с публикацией в газете действительно получилась нестандартная. У фермера было всего три-четыре дня, чтобы принять меры для обработки поля от гусеницы. А районная газета выходит один раз в неделю, соответственно нельзя однозначно утверждать, что оповещение будет опубликовано своевременно. Поэтому использовали альтернативные способы, в том числе через пчеловодческую группу в WhatsApp и СМС- уведомления.
Фермеры также указывали на то, что в полях были установлены таблички в пределах видимости с указанием, каким препаратом обработано поле. Сама обработка проводилась строго в ночное время и в безветренную погоду. Авиацию не применяли.
Свидетель, приглашенный со стороны ответчика - водитель КамАЗа с установленным опрыскивателем, показал, что лично информировал пчеловодов о предстоящей обработке полей – тех, кого знал, а кроме того размещал информацию в группе WhatsApp.
«Они спрашивали, что им делать, чтобы не погибли пчелы, ведь в жару насекомые задохнутся. Он отвечал, что его дело сообщить, а их – принять меры по сохранности своих пчел», - отмечал водитель.
Пошли по судам
Заслушав доводы обеих сторон районный суд не нашел причинно-следственной связи между обработкой полей пестицидами и гибелью пчел. Кроме того, по мнению представителей Фемиды, истцы не предоставили доказательств о надлежащем ведении пасечного хозяйства, что позволяло бы им заниматься реализацией продукции с получением легального дохода, соответственно оснований для удовлетворения исковых требований по делу также не имеется.
Но на этом судебная эпопея не закончилась. Усть-Калманские пчеловоды обратились в Алтайский краевой суд с просьбой отменить решение районной инстанции. Но решение районных коллег крайсуд оставил в силе.
«Решение суда основано на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании представленных сторонами доказательств, оценка которым дана в соответствии с требованиями 67статьи Гражданско-правового Кодекса, а также основана на нормах материального права, регулирующих спорные отношения», - сказано в резолюции.
Следующим этапом стало обращение в Восьмой кассационный суд, который рассмотрев материалы дела, вернул его на доработку алтайским судьям.
«Суды, приходя к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между действиями ответчиков и гибелью пчел истцов, не дали оценки совокупности установленных ими фактов (обработка полей ответчиков препаратами первого класса опасности, обнаружению в подморе пчел компонента данного препарата, сроку гибели пчел после такой обработки полей, нахождению пасек ответчиков в защитной зоне).
Согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, при использовании данного класса препаратов, предписывается ограничение лета пчел не менее четырех-шести суток или удаление их из зоны обработки на срок более шести суток, установлена защитная зона 4-5 км. Нет также обоснования, почему при заключении отдано предпочтение мнению стороннего специалиста, который противоречит данным Госкаталога», - указывает на недоработки кассация, вернув дело назад на уровень края.
Во время повторного рассмотрения краевой суд был вынужден согласиться с доводам коллег. Он отменил свое предыдущее решение. В качестве основания в карточке дела указано «несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела, нарушение или неправильное применение норм материального права».
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