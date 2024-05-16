«Причинно-следственная связь». Как алтайские пчеловоды и фермеры судились, и что из этого вышло

Причиной конфликта стал массовый мор пчел, произошедший летом 2022 года в Усть-Калманском районе. Тогда пчеловоды обвинили местных фермеров в том, что они с нарушениями провели химическую обработку полей, в результате чего погибли насекомые. Договориться мирно не удалось. Эмоций и обвинений с обеих сторон было предостаточно.

Гибли семьями

Первым делом, как и положено, усть-калманские пасечники обратились с исковым заявлением в районный суд. Подписи под ним поставили 11 человек. Как рассказал на судебном заседании пчеловод Виктор Проскурнов, на тот момент глава Новокалманского сельского совета, в июне 2022 года к нему обратились местные пчеловоды, сообщив о массовой гибели пчел.

Тогда была создана комиссия, в которую вошли ветеринарный врач, эпизоотолог, представитель полиции, начальник сельхозуправления, пчеловоды. Они объехали все пасеки, зафиксировали число погибших и пострадавших пчел. Также нашли возможный источник отравления от которого полегли пчелы. Взяли пробы и отправили в Барнаул на исследование.

«Ветеринарный врач фиксировал падеж особи пчелы перед ульем, потом открывали положок, смотрели там. В некоторых ульях вообще уже пчелосемей не было. Матки погибли. Была и частичная гибель. Все зафиксировали. Насекомые продолжали гибнуть, так как взрослой пчелы нет, молодежь кормить некому. Когда ядохимикат попадает в улей, постепенно погибает вся семья», - давал показания Проскурнов.

Мед. Пасека. Пчеловод. СС0

Через неделю, вспоминает он, после первой потравы к нему вновь стали обращаться пчеловоды с жалобами. Повторно собрали комиссию и поехали искать источник отравления. Выезжали в поля, расположенные в 1,5-2 км от ближайшего дома. Местные жители, с его слов, видели, как летал самолет, который приземлился в 7 часов 10 минут возле территории «Танита».

«Когда приехали первый раз, подсолнечник не цвел. Но сорняк жабрей стоял. Трава высотой сантиметров 70-80 обильно цвела. И пчелы ее охотно посещали. Стоял едкий запах химии. Проехали по пасекам, отобрали зеленую массу с полей, почву и все отправили вновь в лабораторию», - рассказал под протокол Проскурнов.

Пчеловод так восстанавливает хронологию событий: первая гибель пчел была 26-27 июня, вторая - 3-4 июля, тогда насекомые стали сыпаться, третья - в августе, когда уже зафиксировали полную гибель пчел. Каждый раз собирали комиссию, каждый раз объезжали поля, брали пробы у насекомых и растений.

Он уверен, что пчеловоды просто не знали, о предстоящих обработках полей пестицидам. Иначе увезли бы матковыводных пчел подальше. Другими способами их обезопасить невозможно. При температуре свыше 25 градусов никакие поилки, сетки не помогают.

Пчела-плотник в Барнаульском дендрарии. Дарья Беркетова

До ульев не долетели бы

Ответчики свою невиновность аргументировали тем, что применяемые ими пестициды действуют практически моментально. Признак потравы у пчел были бы видны спустя 10-25 минут, а не через несколько дней. К тому же вещества обладают высоким репеллентным, то есть отпугивающим действием на пчел. О едком запахе, напоминают они, и указывал истец Проскурнов в судебном заседании.

Соответственно, делают выводы они, если «чисто гипотетически» предположить, что поля были обработаны 22 июня, то гибель пчел могла наступить не позднее 23-го. Но как установлено она произошла не ранее 25-го.

Согласно этим выводам, нет доказательств причинно-следственной связи между обработкой полей подсолнечника 7 июля и гибелью пчел, зафиксированной пчеловодами 11 июля.

Что касается самолета, якобы летавшего над полями «Танита», на который указывают очевидцы, то этот факт, отмечают фермеры, также материалами дела не подтвержден.

Отвергли они и доказательства результатов анализов проб, взятых у пчел, указав на то, что патологический материал собрали с нарушением Правил отбора и пересылки. А лаборатории, где проводились исследования, не имеют аккредитацию по данному виду препаратов.

«В актах не указано, какое количество трупов пчел, откачанного меда, перги было отобрано 4 июля 2022 года для проведения исследования, отсутствуют данные о способах упаковки и дальнейшего хранения отобранного патологического материала. Не описан внешний вид пчел, то есть клинического осмотра не было. Были отобраны пробы, но какие и под каким номером, не указано», - настаивала сторона защиты.

Ответчики заручились поддержкой стороннего агронома-консультанта, приглашенного эксперта Станислава Толчева. В судебном заседании он пояснил, что препарат, который фермеры использовали для обработки полей, имеет контактно-кишечное воздействие. Все живое, на что он попадает, будь то вредитель или муха - погибает.

Медоносная пчела. ru.wikipedia.org

«Данный препарат еще имеет репеллентный эффект. Изначально насекомое не полетит на обрабатываемое поле, в течение полусуток точно. Чтобы погибла пчела, она либо должна попасть под его воздействие в процессе опрыскивания, либо употребить данный препарат. Отравляющее действие продолжается в течение суток. Гибель может наступить от 10 минут максимум до двух часов. Пестицид контактно-кишечного действия и если пчела его наестся, это будет быстрая гибель, она не сможет долететь до улья», - уточнил эксперт.

Что касается оповещения пчеловодов о предстоящих обработках, то ответчики настаивали на том, что сделали все возможное, чтобы донести необходимую информацию. Новицкая призналась, что ситуация с публикацией в газете действительно получилась нестандартная. У фермера было всего три-четыре дня, чтобы принять меры для обработки поля от гусеницы. А районная газета выходит один раз в неделю, соответственно нельзя однозначно утверждать, что оповещение будет опубликовано своевременно. Поэтому использовали альтернативные способы, в том числе через пчеловодческую группу в WhatsApp и СМС- уведомления.

Фермеры также указывали на то, что в полях были установлены таблички в пределах видимости с указанием, каким препаратом обработано поле. Сама обработка проводилась строго в ночное время и в безветренную погоду. Авиацию не применяли.

Свидетель, приглашенный со стороны ответчика - водитель КамАЗа с установленным опрыскивателем, показал, что лично информировал пчеловодов о предстоящей обработке полей – тех, кого знал, а кроме того размещал информацию в группе WhatsApp.

«Они спрашивали, что им делать, чтобы не погибли пчелы, ведь в жару насекомые задохнутся. Он отвечал, что его дело сообщить, а их – принять меры по сохранности своих пчел», - отмечал водитель.

Пчелы. СС0

Пошли по судам

Заслушав доводы обеих сторон районный суд не нашел причинно-следственной связи между обработкой полей пестицидами и гибелью пчел. Кроме того, по мнению представителей Фемиды, истцы не предоставили доказательств о надлежащем ведении пасечного хозяйства, что позволяло бы им заниматься реализацией продукции с получением легального дохода, соответственно оснований для удовлетворения исковых требований по делу также не имеется.

Но на этом судебная эпопея не закончилась. Усть-Калманские пчеловоды обратились в Алтайский краевой суд с просьбой отменить решение районной инстанции. Но решение районных коллег крайсуд оставил в силе.

«Решение суда основано на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании представленных сторонами доказательств, оценка которым дана в соответствии с требованиями 67статьи Гражданско-правового Кодекса, а также основана на нормах материального права, регулирующих спорные отношения», - сказано в резолюции.

Следующим этапом стало обращение в Восьмой кассационный суд, который рассмотрев материалы дела, вернул его на доработку алтайским судьям.

«Суды, приходя к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между действиями ответчиков и гибелью пчел истцов, не дали оценки совокупности установленных ими фактов (обработка полей ответчиков препаратами первого класса опасности, обнаружению в подморе пчел компонента данного препарата, сроку гибели пчел после такой обработки полей, нахождению пасек ответчиков в защитной зоне).

Согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, при использовании данного класса препаратов, предписывается ограничение лета пчел не менее четырех-шести суток или удаление их из зоны обработки на срок более шести суток, установлена защитная зона 4-5 км. Нет также обоснования, почему при заключении отдано предпочтение мнению стороннего специалиста, который противоречит данным Госкаталога», - указывает на недоработки кассация, вернув дело назад на уровень края.

Во время повторного рассмотрения краевой суд был вынужден согласиться с доводам коллег. Он отменил свое предыдущее решение. В качестве основания в карточке дела указано «несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела, нарушение или неправильное применение норм материального права».

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