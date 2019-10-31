В Алтайском крае сотрудницу полиции обвинили в подставе

Следователи выяснили, что в июне 2018 года сотрудник полиции сфальсифицировала доказательства по делу, чтобы привлечь жительницу Рубцовска к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего опекаемого.
Такого правонарушения за гражданкой нет, подчеркнули в ведомстве.
Обвиняемая вину не признала, но следователям удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному материалу) с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в случае если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.