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Происшествия

В Алтайском крае сотрудницу полиции обвинили в подставе

Инспектора подразделения по делам несовершеннолетних в Рубцовске обвиняют в фальсификации доказательств по административному делу местной жительницы. На горожанку якобы хотят повесить ответственность за нарушение, которое она не совершала, сообщили в краевом следкоме.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Следователи выяснили, что в июне 2018 года сотрудник полиции сфальсифицировала доказательства по делу, чтобы привлечь жительницу Рубцовска к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего опекаемого.

Такого правонарушения за гражданкой нет, подчеркнули в ведомстве.

Обвиняемая вину не признала, но следователям удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному материалу) с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в случае если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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