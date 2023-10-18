18 октября
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Происшествия

В Алтайском крае трое мужчин украли железнодорожные детали

В Алтайском ЛУ сотрудники установили и задержали подозреваемых в хищении железнодорожных деталей на станции Тягун.

Железнодорожный вокзал, рельсы.
Железнодорожный вокзал, рельсы.
altapress.ru

Как сообщает "Катунь 24", похитителями оказались трое бывших работников железнодорожного предприятия Заринского района.

С помощью трактора, им удалось украсть более трех тонн деталей, которые складировались вдоль железнодорожного полотна.

Украденное преступники решили сдать в пункт приема металлолома. Сотрудникам правоохранительных органов в последствие удалось изъять имущество.

В отношение злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в Алтайском крае работников станции судили за хищение 23 тонн дизельного топлива.

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