В Алтайском крае молодого водителя обвиняют в пьяном ДТП с гибелью двух человек

Водителю инкриминируют п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек).
Ночью 24 июля на 45 км автодороги «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь» в пьяном виде он превысил максимально разрешенную скорость, вылетел за пределы своей полосы на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21093.
В результате водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы не совместимые с жизнью.
Обвиняемый находится под стражей.
Ранее обвинение предъявили подозреваемой в смертельном ДТП с 6-летним мальчиком в Новоалтайске. Женщина, по версии следствия, села за руль в нетрезвом виде.