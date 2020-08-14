В Алтайском крае молодого водителя обвиняют в пьяном ДТП с гибелью двух человек

21-летнему водителю Hyundai Avante, который устроил ДТП в районе «Бирюзовой Катуни» 26 июля, предъявили обвинение. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Водителю инкриминируют п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек).

Ночью 24 июля на 45 км автодороги «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь» в пьяном виде он превысил максимально разрешенную скорость, вылетел за пределы своей полосы на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21093.

ДТП в Алтайском районе. vk.com/barneos22

В результате водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы не совместимые с жизнью.

Обвиняемый находится под стражей.

Ранее обвинение предъявили подозреваемой в смертельном ДТП с 6-летним мальчиком в Новоалтайске. Женщина, по версии следствия, села за руль в нетрезвом виде.